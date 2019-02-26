Sky: британский кабмин обсуждает решение отложить Brexit

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Заседание британского кабинета министров проходит в эти минуты в Лондоне в премьерской резиденции на Даунинг-стрит, 10, где, как не исключают эксперты, может быть согласовано решение отложить при необходимости сроки выхода Соединенного Королевства из Европейского союза. Об этом сообщает телеканал Sky News .

Его аналитики не исключают, что при условии очередного отклонения парламентом сделки по условиям развода между Лондоном и Брюсселем намеченный на 29 марта Brexit может быть отложен на два месяца. Поводом к такому решению может явиться угроза демонстративных отставок отдельных членов кабмина, включая министра труда и по делам пенсий Эмбер Радд, министра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грега Кларка и министра юстиции Дэвида Гока. По информации телеканала, к ним могут присоединиться также два замминистра по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Ричард Хэррингтон и Клэр Перри, а также замминистра цифровых технологий, культуры, средств массовой информации и спорта Маргот Джеймс.

По итогам данного заседания кабмина премьер-министр Тереза Мэй, которая до сих пор всячески сопротивлялась любым идеям переноса сроков Brexit, должна будет выступить во второй половине дня с заявлением в Палате общин британского парламента.

Ранее британские СМИ сообщали о том, что до 25 членов британского кабмина готовы поддержать поправку депутатов Оливера Летвина и Иветт Купер и проголосовать в предстоящую среду в пользу того, чтобы отложить сроки запланированного выхода Великобритании из ЕС, пока премьер-министр не заявит о том, что не допустит Brexit без сделки. Эту поправку также пообещала поддержать и оппозиционная Лейбористская партия, если Мэй так и не представит гарантий того, что Великобритания не покинет Евросоюз без соглашения с Брюсселем об условиях своего выхода из сообщества. Лейбористы также ратуют за то, чтобы вынести сделку между Лондоном и Брюсселем на всенародное голосование, если она все-таки будет поддержана Палатой общин.

Ранее также стало известно о том, что группа из 100 умеренно настроенных парламентариев от правящей Консервативной партии, объединившихся в так называемую Brexit Delivery Group ("Группу осуществления Brexit"), предупредила Мэй, что они собираются заставить ее отложить Brexit, если она не сможет достичь сделки с властями ЕС, которую поддержит британский парламент.