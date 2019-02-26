Reuters: ЕС одобрит отсрочку по Brexit, если Великобритания ее запросит

ТАСС, 26 февраля. Европейский союз положительно отнесется к решению Великобритании отложить выход страны из ЕС, если от Соединенного Королевства поступит соответствующий запрос. Об этом во вторник сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Во вторник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала британским депутатам, что они получат возможность проголосовать за продление переговоров о Brexit, если сделка с ЕС их опять не устроит. "Если заявка на отсрочку Brexit будет подана, то она будет рассмотрена положительно. Мы еще не видели подобного запроса, но продлить [выход Великобритании из ЕС] на пару месяцев будет несложно", - приводит агентство слова одного из чиновников в ЕС. При этом второй представитель ЕС добавил, что в Евросоюзе "рады тому, что рациональные доводы были услышаны".

В то же время министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн заявил, что ЕС мог бы дать время Великобритании подготовиться ко второму референдуму, на что, по его оценкам, нужно не менее полугода. Чтобы предоставить Великобритании такую отсрочку, Евросоюз может разрешить британцам избрать своих депутатов в Европарламент в исключительном порядке "на очень короткий срок".

Суть проблемы заключается в том, что в середине мая во всех странах ЕС пройдут выборы в Европарламент. Великобритания, если она еще будет членом сообщества на момент выборов, будет обязана в них участвовать, тогда как британская квота в Европарламенте уже ликвидирована на следующий электоральный период 2019-2024 годов.

Выход страны из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если Лондон и Брюссель так и не смогут добиться одобрения сделки британским парламентом, то не исключена вероятность Brexit без сделки. Подобный вариант развития ситуации предусматривает одновременное прекращение членства в таможенном союзе ЕС и едином европейском рынке и введение пошлин на британские товары, продаваемые на европейском рынке.