Пентагон признал, что новейшие ударные средства России не подпадают под ограничения ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Новейшие российские ударные средства сдерживания не подпадают под ограничения, установленные Договором о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-III). Это признал во вторник глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Джон Хайтен.

"Новый ДСНВ (так в США принято именовать ДСНВ - прим. ТАСС) сформулирован таким образом, что он охватывает только существующие вооружения на момент вступления в силу в 2011 году. Это означает, что он охватывает баллистические ракеты как морского, так и наземного базирования, охватывает бомбардировщики и крылатые ракеты на бомбардировщиках и [других] платформах, на которых они установлены", - заявил американский военачальник, выступая на слушаниях в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По словам Хайтена, ДСНВ также предусматривает возможность рассмотрения в Двусторонней консультативной комиссии, созданной для исполнения договора, вопросы разработки сторонами "новых стратегических вооружений". "Я не видел, чтобы такое происходило. Мы [американцы] видим, что они [россияне] разрабатывают потенциал за рамками этого договора. У меня это вызывает обеспокоенность", - отметил генерал.

Он комментировал такие разработки России, как, в частности, необитаемый подводный аппарат "Посейдон". О создании Россией этих систем объявил весной минувшего года президент Владимир Путин. Затем американские власти стали предпринимать попытки подвести ряд этих новейших ударных систем России под действие ДСНВ.

Этот договор был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно документу, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет - до 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва в последнее время неоднократно призывала Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризовала последний как "золотой стандарт" в области разоружения.