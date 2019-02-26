Александр Беналля отпущен на свободу

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Французский суд освободил из-под стражи экс-помощника президента Франции Эмманюэля Макрона Александра Беналля и его бывшего коллегу Венсана Краза. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на генпрокуратуру Парижа.

Беналля и Краз, проходящие по делу об избиении участников парижской первомайской манифестации, были заключены в тюрьму неделю назад в связи с несоблюдением правил судебного контроля. 31 января сайт "Медипарт" опубликовал отрывки аудиозаписи их телефонного разговора. При этом правилами действовавшего в их отношении судебного контроля им было запрещено общаться.

Адвокаты Беналля и Краза ходатайствовали об освобождении своих подзащитных, однако в пятницу парижский суд отклонил апелляцию, постановив оставить их под стражей. Во вторник парижский апелляционный суд отменил постановление о заключении Беналля и Краза в тюрьму, восстановив действие в их отношении мер судебного контроля.

В январе этого года французская юстиция официально предъявила обвинения Беналля в незаконном использовании дипломатических паспортов. Он был тогда был помещен под стражу в рамках открытого 29 декабря 2018 года дела, касающегося незаконного получения официальных документов. По истечении 24 часов Беналля был отпущен на свободу, но за ним был установлен судебный контроль.

В августе прошлого года Беналля был уволен из администрация президента Франции в связи с обвинениями в избиении участников парижской первомайской манифестации. В связи с увольнением Беналля лишился права на обладание дипломатическим паспортом, однако, как было установлено, продолжал использовать его во время зарубежных поездок.