США призвали направить новый гумконвой в "Эр-Рукбан" до апреля

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон призывает Москву и Дамаск способствовать направлению третьего гуманитарного конвоя в лагерь "Эр-Рукбан" до конца марта. Об этом заявил во вторник исполняющий обязанности постоянного представителя США в ООН Джонатан Коэн на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии.

"США призывают российские власти и сирийский режим поспособствовать доставке нового гуманитарного конвоя в Рукбан до конца марта", - сказал дипломат.

Он выразил уверенность в том, что президент Сирии Башар Асад и российские власти могут обеспечить безопасную доставку помощи в лагерь.

Лагерь "Эр-Рукбан" расположен в зоне безопасности в Эт-Танфе, где находится база американских военных. Боевики оппозиционных группировок перекрывают входы и выходы из этой зоны. По данным Всемирной организации здравоохранения, в лагере "Эр-Рукбан" сейчас находятся около 40 тыс. человек, в основном женщины и дети, несколько обитателей лагеря умерли из-за тяжелых условий.