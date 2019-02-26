СМИ: суд временно приостановил разрешение для эксгумации испанского диктатора Франко

МАДРИД, 26 февраля. /ТАСС/. Суд Мадрида временно приостановил действие отчета мэрии населенного пункта Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль, который предоставлял разрешение на реализацию эксгумации испанского диктатора Франсиско Франко (1892-1975) из гробницы в монументальном комплексе "Долина павших". Об этом сообщила во вторник газета El Pais.

По ее информации, речь идет о градостроительной лицензии на проведение работ для переноса останков каудильо. Суд принял данное решение после получения частного иска. У мэрии Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориаль есть три дня для того, чтобы изложить свою позицию.

Ранее социалистическое правительство Испании не исключало, что ему не хватит времени на проведение эксгумации Франко до внеочередных всеобщих выборов в стране, намеченных на 28 апреля. Кабмин заявлял, что предоставит семье диктатора возможность выбора места перезахоронения каудильо. При этом Мадрид настаивал на том, чтобы внуки диктатора отказались от идеи переноса останков в склеп собора Альмудена в столице и отдали предпочтение другому месту, которое бы не создавало проблем для безопасности и общественного порядка.

Франко управлял Испанией с 1939 по 1975 год. Он скончался в возрасте 82 лет в мадридской больнице от сердечного приступа. Комплекс, в котором похоронен диктатор, начали сооружать в 1940 году по приказу самого каудильо как монумент памяти всех погибших в гражданской войне. Строительство "Долины павших" велось силами заключенных и было завершено в 1958 году.