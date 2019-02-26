СМИ: число венесуэльских дезертиров превысило 320

БОГОТА, 26 февраля. /ТАСС/. Миграционная служба Колумбии во вторник сообщила, что число человек, которые дезертировали из венесуэльских вооруженных сил, превысило 320 человек. Такие данные привел глава ведомства Кристиан Крюгер в интервью радио RCN.

"На сегодняшний день число сбежавших превысило 320 человек. Каждый час ситуация меняется. Сейчас около 28 венесуэльских военных просят помощи в городе Кукута", - сказал Крюгер и добавил, что колумбийские власти проводят тщательную проверку каждого дезертира. Чиновник также отметил, что с 27 февраля Колумбия откроет свои пропускные пункты на границе с Венесуэлой, которые были закрыты в ночь на воскресенье.

Политические противники правительства Венесуэлы 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну, несколько грузовиков были сожжены. В ходе начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии. По разным данным, погибли от четырех до более чем 25 человек.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.