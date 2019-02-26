В партии "Согласие" ожидают, что ее лидер Ушаков будет выдвигаться в Европарламент

РИГА, 26 февраля. /Корр. ТАСС Евгений Антонов/. Мэр Риги и лидер партии "Согласие" Нил Ушаков, скорее всего, будет бороться за пост депутата Европейского парламента на предстоящих в мае выборах. Об этом корреспонденту ТАСС заявил во вторник председатель фракции партии "Согласие" в Сейме (парламенте) Янис Урбанович.

"Если честно, скорее всего, да [Ушаков будет баллотироваться], - сказал Урбанович. - Но он уже много раз колебался. В четверг [на заседании правления партии] будем решать".

Ранее во вторник агентство LETA сообщило, что фракция партии "Согласие" в Рижской думе и партия "Честь служить Риге" просят включить мэра города Нила Ушакова и его бывшего зама Андриса Америкса в избирательный список на выборах в Европейский парламент 25 мая. Согласно сообщению, соответствующее решение было принято на совместном заседании политических сил во вторник. Окончательно кандидатура Ушакова должна быть утверждена на заседании правления партии "Согласие" в четверг. Как заявил во вторник агентству ЛЕТА сам Ушаков, решение участвовать в выборах в ЕП и, в случае избрания, оставить должность председателя Рижской думы далось ему крайне тяжело.

Ранее во вторник источник ТАСС, близкий к партии, сообщал, что решение об участии Ушакова в выборах в ЕП 25 мая может быть принято в четверг на заседании правления партии "Согласие". При этом обязанности председателя Рижской думы в этой ситуации могли бы быть возложены на депутата Байбу Розентале, добавил источник. Ранее предполагалось, что список "Согласия" на выборах в Европарламент возглавит депутат Сейма Вячеслав Домбровский.

Сам Нил Ушаков ранее говорил, что не собирается баллотироваться на выборах в ЕП в мае 2019 года и рассчитывает отметить юбилейный срок в кресле мэра Риги (в июле 2019 года исполнится 10 лет с момента, как Ушаков был впервые избран на пост мэра латвийской столицы).

Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией Латвии 30 января провели обыски в рабочем кабинете мэра Риги и у него дома в связи с скандалом вокруг закупок в муниципальном транспортном предприятии "Ригас сатиксме". На фоне скандала об отставке заявили все пять членов правления "Ригас сатиксме", а также вице-мэр Риги Андрис Америкс. Латышские националисты потребовали отставки мэра Риги, однако градоначальник сохранил свой пост.