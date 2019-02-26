NYT: желающие участвовать в выборах президента США демократы ищут совета у Хиллари Клинтон

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США на выборах 2020 года проводят консультации с Хиллари Клинтон, соперничавшей с Дональдом Трампом за пост президента в 2016 году. Как сообщила во вторник газета The New York Times, за последние дни с ней встречались сенатор-демократ от штата Миннесота Эми Клобушар и экс-вице-президент США Джозеф Байден. Кроме того, ранее она обсуждала вопрос о выборах 2020 года с сенатором-демократом от штата Калифорнии Камалой Харрис и сенатором от штата Массачусетс Элизабет Уорнер.

В предстоящие 18 месяцев, подчеркнула газета, практически всем претендентам-демократам "придется учитывать влияние Клинтон" на ход предвыборной кампании, поскольку она в 2016 году рассматривала по крайней мере пятерых из нынешних возможных претендентов в качестве кандидата на пост вице-президента от Демократической партии. Исключение составляет 77-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, соперничавший с Хиллари Клинтон за выдвижение кандидатом от Демократической партии на президентских выборах 2016 года, который уже объявил о намерении участвовать в выборах в 2020 году, но не пытался с ней контактировать.

О своем намерении участвовать в президентских выборах 2020 года уже объявили бывший мэр города Сан-Антонио (штат Техас) Джулиан Кастро, занимавший пост министра жилищного строительства и городского развития в администрации Барака Обамы, экс-конгрессмен от штата Мэриленд Джон Дилени, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Баттигиг, член Палаты представителей Конгресса США от штата Гавайи Тулси Габбард, сенатор от штата Нью-Йорк Кирстен Джиллибранд, сенатор от штата Калифорния Камала Харрис, бывший член заксобрания штата Западная Вирджиния, отставной майор-десантник Ричард Охида, сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер, бизнесмен Эндрю Янг и писательница Марианна Уильямсон.

Среди вероятных участников борьбы за Белый дом в 2020 году называют также 76-летнего экс-вице-президента США Джо Байдена, сенатора Майкла Беннета от штата Колорадо, бывшего главу компании Starbucks Говарда Шульца и бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании пройдут в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат на пост президента, состоится 13-16 июля 2020 года. На право принять у себя съезд претендуют Майами-Бич (штат Флорида), Милуоки (штат Висконсин) и Хьюстон (штат Техас). Республиканцы проведут свой съезд 24-27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.