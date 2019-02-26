Перу вышлет аккредитованных правительством Мадуро венесуэльских дипломатов

ТАСС, 26 февраля. Власти Перу решили аннулировать визы, которые были выданы венесуэльским дипломатам, представляющим правительство Николаса Мадуро. С таким заявлением выступил во вторник замглавы МИД Перу Уго де Села Мартинес.

"Представителям посольства Венесуэлы было направлено сообщение о том, что через установленное время они больше не будут признаваться представителями Венесуэлы", - сказал Мартинес в интервью радиостанции RPP.

По его словам, дипломатам было дано 15 дней для того, чтобы покинуть страну. "После истечения этого срока, который начинает отсчитываться с 22 февраля, мы сообщил им, что они находятся в Перу нелегально, а их визы аннулированы", - сказал Мартинес. Представитель Перу пояснил, что соответствующее решение было принято властями по итогам заседания Группы Лимы, которое состоялось 25 февраля в Боготе.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и ряд европейских стран. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

Группа Лимы сформирована 8 августа 2017 года в столице Перу, где представители 12 стран (Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Мексика, Панама, Парагвай, Перу и Чили) подписали совместную декларацию о непризнании Конституционной ассамблеи Венесуэлы, созванной по инициативе президента Николаса Мадуро без проведения предварительного референдума. Позже к группе присоединились Гайана и Сент- Люсия.