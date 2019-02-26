Страны ЕС перед заседанием СБ ООН вновь призвали к президентским выборам в Венесуэле

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Ряд стран Евросоюза перед заседание Совета Безопасности ООН по Венесуэле озвучили свою консолидированную позицию, вновь призвав к проведению президентских выборов в этой стране "для восстановления демократии". Соответствующее совместное заявление распространили во вторник представители Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Польши, Швеции и Великобритании.

"Необходимо срочно найти инклюзивное и мирное политическое решение кризиса", - говорится в документе. "В связи с этим мы настойчиво повторяем наш призыв к восстановлению демократии путем свободных, транспарантных и заслуживающих доверия президентских выборов в соответствии с международными демократическими стандартами и конституцией Венесуэлы", - сказано в нем.

Авторы заявления заверили, что Евросоюз "готов поддержать этот процесс, в том числе по линии международной контактной группы".

В тексте также подтверждается полная поддержка Национальной ассамблее Венесуэлы, которая, по мнению европейцев, "является легитимным демократическим органом власти, чьи полномочия должны быть восстановлены".

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы, объявил себя исполняющим обязанности президента страны. В тот же день временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств, ряд других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США.

Несколько европейских государств предъявили Мадуро ультиматум о проведении досрочных президентских выборов, а после его истечения также признали Гуайдо временным президентом. В поддержку Мадуро высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.