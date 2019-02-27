Во Франции пока не готовы озвучить планы по обеспечению безопасности курдов в Сирии

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция ждет от США более подробной и конкретной информации о планах по обеспечению безопасности курдских формирований на севере Сирии и пока не готова озвучить собственное решение. Об этом заявил во вторник вечером министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, выступая на пресс-конференции с главой МИД Австралии Марис Пейн.

"Мы можем только приветствовать решение американцев оставить солдат на северо-востоки Сирии, - приводит слова министра газета Le Figaro. - Сейчас важно работать [с Вашингтоном] над конкретизацией этой возможности и над условиями претворения плана в жизнь". "Когда у нас будет вся эта информация, тогда мы сможем принять решение", - подчеркнул он.

Министр иностранных дел Австралии также заявила, что ждет от США "больше деталей". "Мы будем работать с нашими коллегами, партнерами и союзниками над тем, когда и как [это произойдет]", - добавила Пейн.

Ранее представитель американской администрации высокого ранга заявил журналистам, что Вашингтон намерен оставить в общей сложности 400 своих военнослужащих на двух базах (по 200 на каждой) - в созданной США в одностороннем порядке зоне безопасности Эт-Танф близ иорданской границы, а также на северо-востоке Сирии. По замыслу Министерства обороны США, данный контингент, который якобы прежде всего займется предотвращением столкновений между вооруженными формирования курдов и турецкими войсками, будет находиться в Сирии неопределенно долго, поясняет информационное агентство Associated Press (AP). Оно же отметило, что США не собираются добиваться получения от Совета Безопасности ООН миротворческого мандата для этой миссии или просить НАТО официально взять на себя командование ею. Сформировать этот контингент Соединенные Штаты, по свидетельству AP, хотели бы к концу апреля.

Президент США Дональд Трамп подтвердил данную информацию, отметив, что Соединенные Штаты рассматривают возможность сохранения небольшого военного присутствия в Сирии вместе с рядом своих союзников. При этом ранее, в декабре 2018 года он объявил о намерении полностью вывести военный контингент США с территории страны (более 2 тыс. человек). Из-за несогласия с этим шагом в отставку подал предыдущий министр обороны США Джеймс Мэттис.