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Политический кризис в Венесуэле

Власти Венесуэлы расследуют гибель людей в ходе беспорядков на границе

По словам главы МИД Боливарианской Республики Хорхе Арреаса, это были вооруженные оппозиционеры, пытавшиеся захватить здание сил правопорядка

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские власти приступили к расследованию гибели людей на границе с Бразилией в ходе беспорядков 23 февраля. Об этом сообщил во вторник на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Да, в районе Санта-Элена-де-Уайрен (штат Боливар - прим. ТАСС) погибли несколько человек, и мы расследуем случившееся, - сказал Арреаса. - Это были вооруженные оппозиционеры, которые пытались захватить здание сил правопорядка, и их сдержали при помощи… применения силы". По данным депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана, жертвами насилия в указанном районе стали более 25 человек.

Представители венесуэльской оппозиции 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. Во время начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.

Теги
ВенесуэлаПолитический кризис в Венесуэле
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