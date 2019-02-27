Власти Венесуэлы расследуют гибель людей в ходе беспорядков на границе

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Венесуэльские власти приступили к расследованию гибели людей на границе с Бразилией в ходе беспорядков 23 февраля. Об этом сообщил во вторник на заседании Совбеза ООН министр иностранных дел Боливарианской Республики Хорхе Арреаса.

"Да, в районе Санта-Элена-де-Уайрен (штат Боливар - прим. ТАСС) погибли несколько человек, и мы расследуем случившееся, - сказал Арреаса. - Это были вооруженные оппозиционеры, которые пытались захватить здание сил правопорядка, и их сдержали при помощи… применения силы". По данным депутата Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Ромель Гусамана, жертвами насилия в указанном районе стали более 25 человек.

Представители венесуэльской оппозиции 23 февраля попытались ввезти в страну гуманитарную помощь через границы с Колумбией и Бразилией, которые были закрыты по решению властей. Развернутые в районе пограничных переходов подразделения Нацгвардии и полиции не пустили грузы в страну. Во время начавшихся беспорядков пострадали сотни людей, в том числе десятки граждан Колумбии.