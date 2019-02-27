NBC: кибератаку против российского "Агентства интернет-исследований" санкционировал Трамп

По словам его источников, Трамп "лично одобрил" данную операцию, которую провело Киберкомандование Вооруженных сил США. Телеканал называет данную атаку "самым агрессивным из известных на данный момент шагов администрации Трампа по борьбе с российским вмешательством в выборы".

Согласно изложенной в материале версии, Киберкомандование ВС, действуя на основе разведывательной информации, полученной от американского Агентства национальной безопасности, за несколько часов до промежуточных выборов в США, состоявшихся 6 ноября 2018 года, отключило доступ к интернету расположенной в Санкт-Петербурге компании. "Агентство интернет-исследований" якобы не имело доступа к интернету также в течение нескольких дней после данных выборов.

В публикации на сайте телеканала утверждается, что, по сведениям источников, "сотрудники "Агентства интернет-исследований" пожаловались в его подразделение по информационным технологиям из-за отключения". Телеканал отмечает, что разведывательные службы США, "как предполагается, внимательно следят за активностью компании".

Белый дом не представил официальных комментариев относительно приведенной в материале информации. В Киберкомандовании ВС США заявили следующее: "Мы не обсуждаем секретные планы и операции в киберпространстве". Официальный представитель ведомства заверил, что оно "продолжит работать в рамках общеправительственной кампании по защите наших [американских] выборов и демократических институтов от враждебного влияния других стран".

Промежуточные выборы

6 ноября 2018 года в США прошли промежуточные выборы, на которых переизбирались 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 39 губернаторов штатов и территорий, а также 6073 члена законодательных собраний штатов, судьи и члены советов школьных округов. По итогам голосования Республиканская партия упрочила свое большинство в Сенате, а Демократическая партия впервые за восемь лет получила контроль над Палатой представителей.

Как сообщала в октябре 2018 года газета The New York Times со ссылкой на осведомленные официальные источники, США тогда начали первую операцию, направленную на предотвращение якобы имеющих место попыток России повлиять на американский избирательный процесс. Проведением этой операции занималось Киберкомандование ВС США, а его сотрудники вычисляли россиян, которые, по их мнению, занимаются распространением в интернете дезинформации, и направляли им послания с предупреждениями о том, что за их деятельностью следит американская сторона.

В июле руководитель Киберкомандования ВС США генерал-лейтенант Пол Накасоне сообщил о том, что в рамках этой структуры создана рабочая группа по противодействию угрозе со стороны России в киберпространстве. Решение о ее создании было принято на фоне приписываемого России и, в частности "Агентству интернет-исследований", американскими спецслужбами вмешательства в избирательный процесс в США в 2016 году. Трамп и его ближайшие помощники неоднократно отвергали все обвинения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.