Ким Чен Ына до саммита проинформировали о договоренностях рабочих групп КНДР и США

ПХЕНЬЯН, 27 февраля. /ТАСС/. Председатель КНДР Ким Чен Ын перед началом саммита с президентом США Дональдом Трампом заслушал доклад рабочей группы МИД, которая занималась проработкой деталей встречи, открывающейся в среду в Ханое. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), предоставив фотографии участников этого совещания.

"Высший руководитель нашей партии, государства и армии товарищ Ким Чен Ын, прибыв 26 февраля в Ханой, принял рапорт о работе деловой делегации, готовившей повестку второго саммита глав КНДР и США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что встреча состоялась в отеле Melia Hanoi, который на время саммита является резиденцией лидера КНДР. Судя по представленным фотографиям, на совещании с Ким Чен Ыном присутствовали глава МИД народной республики Ли Ён Хо, замминистра иностранных дел Цой Сон Хи, которая курирует в ведомстве вопросы денуклеаризации и отношения с США, а также спецпредставитель Госсовета КНДР по политике в отношении США Ким Хёк Чхоль.

Рабочие группы двух стран в преддверии саммита в Ханое дважды проводили переговоры для проработки деталей встречи на высшем уровне. Спецпредставитель Госдепартамента Стивен Бигэн 6-8 февраля посещал с этой целью Пхеньян и встречался со своим коллегой из КНДР Ким Хёк Чхолем. Второй раунд переговоров между рабочими группами КНДР и США проходил в столице Вьетнама с 20 февраля.

В Ханое в настоящее время всё готово к встрече Ким Чен Ына и Трампа, начало которой ожидается в среду во второй половине дня. От нынешнего второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.