Глава МИД КНР ожидает, что саммит в Ханое поможет продвинуться в денуклеаризации КНДР

УЧЖЭНЬ /Китай/, 27 февраля. /ТАСС/. Пекин рассчитывает, что саммит лидеров США и КНДР в Ханое позволит продвинуться в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом заявил в среду глава МИД КНР Ван И по итогам переговоров с министрами иностранных дел России и Индии Сергеем Лавровым и Сушмой Сварадж.

Ван И подчеркнул, что Пекин высоко ценит усилия лидеров КНДР и США по политическому урегулированию. "Что касается саммита лидеров КНДР и США, то это действительно большое событие в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном, приковывающее внимание всего мира в целом", - заметил он.

Ван И напомнил, что после первого саммита президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Сингапуре была реализована идея двойного замораживания [приостановка запусков ракет Пхеньяном и военных учений Вашингтон]. "Мы надеемся, что предстоящий саммит не только закрепит нынешнюю положительную динамику, но и будет способствовать продвижению новых успехов в денуклеаризации и создании механизмов мира на Корейском полуострове", - подчеркнул глава МИД КНР.

В Ханое в настоящее время все готово к встрече Ким Чен Ына и Трампа, начало которой ожидается в среду в 18:30 по местному времени (14:30 мск). От второго по счету саммита лидеров США и КНДР ожидают договоренностей о конкретных шагах двух стран по урегулированию ситуации на Корейском полуострове.