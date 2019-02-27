СМИ: неизвестные украли компьютеры из посольства КНДР в Мадриде

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Группа неизвестных лиц совершила 22 февраля налет на посольство КНДР в Мадриде и украла компьютеры. Об этом сообщила в среду газета El Confidencial со ссылкой на источники в МВД королевства.

По информации издания, преступники удерживали персонал в диппредставительстве и находились там в течение нескольких часов. Полиция узнала о случившемся благодаря тому, что одной из заложниц удалось сбежать из здания.

К посольству была направлена патрульная машина. По информации газеты, в результате инцидента три человека могли получить незначительные травмы. Район был оцеплен полицейскими автомобилями.

В МВД Испании корреспонденту ТАСС сообщили, что ведется расследование. "Корейское посольство не подавало никаких жалоб ни в одно отделение [полиции] Мадрида", - уточнили при этом в ведомстве.

В новость была внесена правка (12:17 мск) - передается с уточнением в третьем абзаце