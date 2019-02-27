СМИ: Китай проведет в Желтом море учения с участием двух авианосцев

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 февраля. /ТАСС/. Китай в ближайшие дни проведет в Желтом море учения с участием двух авианосцев - недавно модернизированного "Ляонина" и первого "плавучего аэродрома" национальной разработки, который пока не получил названия и известен как тип 001A. Об этом сообщает в среду газета South China Morning Post.

По ее данным, власти распорядились с 3 по 6 марта закрыть участок акватории моря в связи с его предстоящим использованием в "военных целях".

Как отмечает газета, введенный в состав флота в 2012 году авианосец "Ляонин" в минувшее воскресенье покинул порт Даляня после длившейся девять месяцев модернизации. Теперь предполагается проверить его боеготовность. Вместе с тем ожидается, что финальные испытания перед введением в эксплуатацию пройдет и корабль типа 001А, построенный на той же верфи.

"Этот авианосец скоро вступит в строй и должен показать готовность к разным маневрам и операциям по взаимодействию с палубной авиацией", - отметил китайский военный эксперт Ли Цзе. С апреля 2017 года тип 001А уже четыре раза выходил в море на испытания. Аналитик не исключает, что оба "плавучих аэродрома" примут участие в параде военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который состоится 23 апреля у берегов Циндао (провинция Шаньдун) по случаю дня образования ВМС.

В настоящее время Китай располагает двумя авианосцами. Первый "Ляонин" был построен на базе бывшего советского тяжелого авианесущего крейсера "Варяг", купленного у Украины. Второй китайские судостроители соорудили по этому же проекту, но строили исключительно силами национальной промышленности .

По сообщениям СМИ, Китай ведет строительство своего третьего, более мощного и современного авианосца. Он будет представлять из себя совершенно новый проект и оснащаться суперсовременной электромагнитной системой катапульт для ускорения взлета самолетов.