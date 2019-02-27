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Второй саммит США — КНДР

Дональд Трамп покинул отель и направился на встречу с Ким Чен Ыном

Время в пути от гостиницы JW Marriott, где остановился глава Белого дома, до Metropole, где пройдет встреча, занимает около 15 минут

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покинул в среду гостиницу JW Marriott в деловом районе Ханоя и отправился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС.

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Кортеж американского президента выдвинулся в сторону старейшей в Ханое гостиницы Metropole, где у главы государства состоится первая с июня 2018 года встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Время в пути от JW Marriott до Metropole занимает около 15 минут.

Все подъезды к гостинице, куда направляется Дональд Трамп, патрулируют местные военнослужащие сотрудники министерства общественной безопасности Вьетнама, представители американской секретной службы и спецслужб КНДР. Как ожидается, все двусторонние мероприятия пройдут именно здесь - как намеченные на вечер среды встреча тет-а-тет и ужин в расширенном составе, так и основная часть переговоров 28 февраля.

Вплоть до пятницы попасть в гостиницу могут только постояльцы, которые должны пройти через рамки металлоискателей, предъявить удостоверения личности, а также документ, подтверждающий проживание в отеле.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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