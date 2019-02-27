Дональд Трамп покинул отель и направился на встречу с Ким Чен Ыном

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп покинул в среду гостиницу JW Marriott в деловом районе Ханоя и отправился на встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС.

Кортеж американского президента выдвинулся в сторону старейшей в Ханое гостиницы Metropole, где у главы государства состоится первая с июня 2018 года встреча с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Время в пути от JW Marriott до Metropole занимает около 15 минут.

Все подъезды к гостинице, куда направляется Дональд Трамп, патрулируют местные военнослужащие сотрудники министерства общественной безопасности Вьетнама, представители американской секретной службы и спецслужб КНДР. Как ожидается, все двусторонние мероприятия пройдут именно здесь - как намеченные на вечер среды встреча тет-а-тет и ужин в расширенном составе, так и основная часть переговоров 28 февраля.

Вплоть до пятницы попасть в гостиницу могут только постояльцы, которые должны пройти через рамки металлоискателей, предъявить удостоверения личности, а также документ, подтверждающий проживание в отеле.