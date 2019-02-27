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Второй саммит США — КНДР

Ким Чен Ын покинул отель и направился на встречу с Дональдом Трампом

Время в пути от гостиницы Melia Hanoi, где остановился политик, до Metropole, где пройдет встреча, занимает около пяти минут

ХАНОЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын покинул в среду гостиницу Melia Hanoi в центре Ханоя, и отправился на встречу с президентом США Дональдом Трампом, передает корреспондент ТАСС.

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Кортеж лидера КНДР выдвинулся в сторону старейшей в Ханое гостиницы Metropole, где у председателя Госсовета КНДР состоится первая с июня прошлого года встреча с президентом США Дональдом Трампом. Время в пути от Melia Hanoi до Metropole на автомобиле занимает около пяти минут.

Все подъезды к гостинице, куда направляется Ким Чен Ын, патрулируют местные военнослужащие, сотрудники министерства общественной безопасности Вьетнама, представители американской секретной службы и спецслужб КНДР. Как ожидается, все двусторонние мероприятия пройдут именно здесь - как намеченные на вечер среды встреча тет-а-тет и ужин в расширенном составе, так и основная часть переговоров 28 февраля.

До пятницы попасть в гостиницу могут только постояльцы, которые должны пройти через рамки металлоискателей, предъявить удостоверения личности, а также документ, подтверждающий проживание в отеле.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
Второй саммит США — КНДР
Дональд Трамп и Ким Чен Ын встретились в Ханое
Совместное мероприятие двух лидеров пройдет гостинице Sofitel Legend Metropole
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