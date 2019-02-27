Россия предложит Комиссии ООН принять резолюцию для соблюдения антинаркотических конвенций

ВЕНА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия будет добиваться принятия на очередной сессии Комиссии ООН по наркотическим средствам проекта резолюции в поддержку деятельности Международного комитета по контролю над наркотиками с целью полного соблюдения юридически обязывающих положений антинаркотических конвенций. Об этом сообщил в среду ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

В отделении ООН в Вене 14-22 марта пройдет 62-я сессия Комиссии ООН по наркотическим средствам. На этом форуме будет также организован министерский сегмент по случаю 10-летия с момента принятия Политической декларации и Плана действий в области борьбы с наркотиками 2009 года, в ходе которого будут подведены итоги международного сотрудничества в антинаркотической сфере и определены дальнейшие действия.

Как отметил российский высокопоставленный дипломат, главный упор в российской линии поведения на этих мероприятиях в середине марта будет сделан на необходимости сохранения единства целей и полного соблюдения юридически обязывающих положений антинаркотических конвенций.

"Мы в этом контексте предложили проект резолюции в поддержку Международного комитета по контролю над наркотиками, который в соответствии с конвенциями осуществляет мониторинг соблюдения этих международных соглашений. Нам кажется, что его роль, в условиях когда юридически обязывающие положения подвергаются сомнению или открыто нарушаются, существенно возрастает. И мы хотели бы добиться принятия резолюции в поддержку деятельности этого органа в соответствии с его мандатом", - подчеркнул Ульянов.

Постпред рассказал, что российская сторона уже внесла проект резолюции и распространила его среди стран - участниц комиссии ООН. "Проект будет предметом активных обсуждений. Определенное количество стран войдет в число его соавторов. Это составная часть наших усилий по обеспечению норм международного права в сфере контроля над наркотиками", - отметил дипломат.

Россия против нарушения конвенций ООН

Ульянов особо подчеркнул, что в настоящее время ситуация в сфере международного сотрудничества в борьбе с наркотиками переживает критический и сложный этап. Это связано с множащимися случаями нарушения юридически обязывающих положений трех антинаркотических конвенций ООН. "Решение Канады легализовать марихуану в прошлом году приоткрыло ящик Пандоры и подало плохой пример некоторым другим странам, которые тоже склонны к легализации наркотических средств", - сказал он.

По словам постпреда, в ходе работы над проектом министерской декларации стало очевидным, что некоторые страны нарколиберального толка, которые либо нарушили конвенции, либо планируют нарушить, пытаются размыть единство цели, которая всегда лежала в основе международного сотрудничества в сфере контроля над наркотиками.

В качестве примера Ульянов указал, что такие страны выступают категорически против консенсусного положения о том, что целью всей деятельности является построение общества, свободного от злоупотребления наркотиками. "По сути дела, они ведут к тому, чтобы попытаться, злоупотребляя правилом консенсуса, изъять из проекта согласованные базовые принципы, и подводят дело к тому, чтобы рассматривать наркотики как норму жизни", - резюмировал собеседник агентства.

Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) является независимым квазисудебным органом ООН по контролю за выполнением международных договоров о контроле над наркотиками. МККН состоит из избираемых Экономическим и Социальным советом ООН 13 членов, которые работают в своем личном качестве, а не как представители государств.