Представители Киева сорвали работу гуманитарной подгруппы контактной группы в Минске

ЛУГАНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Представители Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по надуманным причинам покинули заседание в Минске, тем самым сорвав его и в очередной раз продемонстрировав неуважительное отношение к жителям Донбасса и пренебрежение к минским соглашениям. Об этом Луганскинформцентру заявила представитель провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) в гумподгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР Ольга Кобцева.

Она рассказала, что уполномоченные представители в подгруппе от Украины Виктор Медведчук и Ирина Геращенко отсутствовали на заседании, а присутствовали лишь эксперты, которые "заведомо были настроены не вести диалог и достигать договоренностей, а способствовать срыву работу гуманитарной подгруппы, которая длилась не более 15 минут".

"Сегодня на заседании была утвержденная и согласованная повестка дня, но делегация Украины не была настроена на работу и по надуманным причинам демонстративно встала и ушла с переговорного процесса, при этом к обсуждению ни одного из вопросов повестки дня приступить даже не удалось", - сказала Кобцева. Она подчеркнула, что "комментарии в соцсетях [представителя Киева в гумподгруппе Ирины] Геращенко о якобы срыве по вине представителей Донбасса обсуждения вопроса обмена удерживаемыми лицами - не что иное, как откровенная и циничная ложь".

Один из самых главных вопросов в работе гуманитарной подгруппы - обмен пленными. Подписанный в феврале 2015 года сторонами конфликта Комплекс мер по выполнению минских соглашений предполагает обмен пленными в формате "всех на всех". Однако этот вопрос до сих пор остается нерешенным. В последнее время диалог по этой теме застопорился, поскольку официальные представители Киева на встречи в Минске не приезжают.