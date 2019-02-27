Зеленский заявил о достижении полного взаимопонимания с Волкером

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что во время его встречи со специальным представителем Госдепартамента по Украине Куртом Волкером было достигнуто полное взаимопонимание.

"Вчера встречались со специальным представителем Госдепартамента США по Украине - Куртом Волкером, - говорится в сообщении "Команды Зеленского", опубликованном в среду в Facebook. - Встреча была важной и содержательной <...> Достигли полного взаимопонимания по всем вопросам".

Очередные президентские выборы на Украине назначены на 31 марта. По данным последних опросов, Владимир Зеленский является лидером в рейтинге кандидатов и почти на 9% опережает действующего главу государства Петра Порошенко, который выдвинул себя на второй срок.