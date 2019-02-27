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Нетаньяху намерен обсудить с Путиным отношения Израиля и Ирана

Премьер-министр Израиля подчеркнул, что страна будет продолжать работать над безопасностью в регионе

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что хотел бы обсудить с ним отношения Израиля и Ирана.

"Самая большая угроза для стабильности и безопасности региона - это Иран и его союзники. И мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы не допустить реализации этой угрозы", - сказал он на встрече с главой российского государства, заверив, что Израиль будет продолжать работать над безопасностью в регионе.

Нетаньяху также выразил желание обсудить и "замечательные двусторонние отношения" Израиля и России. В этом контексте он отметил роль более миллиона русскоязычных израильтян, которые "внесли огромный вклад в развитие нашей страны", обогатив "нашу страну русской культурой".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИранРоссияИзраильНетаньяху, Биньямин
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