Сербы из Косова на встрече с Вучичем потребовали выхода из органов косовской власти

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Представители сербского населения автономного края Косово и Метохия (КиМ) в ходе встречи с президентом Сербии Александаром Вучичем потребовали выхода сербских представителей из всех институтов власти в непризнанном Косове. Об этом Вучич сообщил в среду журналистам в ходе пресс-конференции.

"Встреча с представителями сербов Косова и Метохии оказалась неожиданно тяжелой для меня. Сербы и с севера, и с юга нашего автономного края потребовали от меня как от президента обсудить с правительством выход из всех институтов власти Косова. Это значит - выход из парламента, выход из состава местных муниципалитетов, в которые их избрали по косовским законам, это означает выход из состава региональной полиции, выход из прокуратуры и полностью из косовской судебной системы", - заявил Вучич.

Сербский президент попросил у сербов КиМ полтора месяца для ответа. "Я попросил полтора месяца, за которые я поговорю лично или по телефону со всеми ведущими европейскими и мировыми лидерами. Если такая наступательная деятельность Приштины продолжится, то мы окажемся в безвыходной ситуации. Для меня стала неожиданной решимость сербов сделать это, ведь многие из них живут только на зарплату, которую получают в этих косовских органах", - сказал он, подчеркнув, что из 150 представителей никто не выступил против выхода из органов власти.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Республику Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран ЕС.