Из-за отмены статьи о незаконном обогащении на Украине закроют 50 дел на чиновников

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/. Отмена статьи о незаконном обогащении на Украине приведет к закрытию десятков уголовных дел, уже заведенных в отношении высокопоставленных украинских чиновников, и, по сути, будет означать отказ Киева от обязательства перед МВФ провести антикоррупционную реформу. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте Transparency International Ukraine совместном заявлении ведущих общественных организаций страны.

"Решение Конституционного суда приведет к закрытию как минимум 50 дел о незаконном обогащении топ-чиновников, которые сейчас расследует Национальное агентство по борьбе с коррупцией (НАБУ), а также к закрытию производств в отношении всех дел, которые сейчас слушаются в судах, - говорится в заявлении. - Это практически нивелирует всю антикоррупционную реформу на Украине".

"Более того, все субъекты электронного декларирования получат индульгенцию на сомнительные доходы, приобретенные в течение последних двух с половиной лет, после введения в действие статьи об ответственности за незаконное обогащение", - говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что в результате решения Конституционного суда "вполне законными могут оказаться состояния чиновников, стоимость которых на миллионы гривен превышает их официальные доходы". "При отсутствии ответственности за незаконное обогащение чиновники будут декларировать роскошные состояния без всякого страха и без юридических последствий", - говорится в документе.

Решение Конституционного суда

Во вторник Конституционный суд Украины постановил, что положения статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении чиновников не соответствуют принципам верховенства права. Свое решение суд объяснил тем, что статья якобы нарушает презумпцию невиновности, так как обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.

Статья об уголовной ответственности о незаконном обогащении была внесена в украинский УК в 2015 году по требованию ЕС в рамках плана действий по визовой либерализации, а также в связи с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. На данный момент Национальное антикоррупционное бюро расследует уже около 50 дел по данной статье.

В частности, обвинения уже предъявлены бывшему главе Государственной фискальной службы Мирославу Продану, первому заместителю председателя Службы безопасности Украины Павлу Демчине, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну и бывшему чиновнику Генпрокуратуры Дмитрию Сусу. Расследования ведутся также в отношении лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Стало известно, что НАБУ начало расследование и в отношении людей из окружения самого президента Петра Порошенко в связи с сообщениями о массовых финансовых нарушениях в оборонной сфере.

Само создание Национального агентства по борьбе с коррупцией, на чем настаивали западные кредиторы, сопровождалось громкими скандалами и разборками между представителями правоохранительных органов. Кроме НАБУ, на Украине должен был появиться и специальный Антикоррупционный суд. Однако и он все еще находится на стадии формирования и не приступал к работе. Президент Петр Порошенко выражал надежду, что он будет сформирован к марту 2019 года.