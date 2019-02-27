ЕС проведет учения по повышению информационной безопасности к выборам в Европарламент

БРЮССЕЛЬ, 27 февраля. /ТАСС/. Евросоюз намерен провести общеевропейские учения по повышению кибербезопасности, чтобы проверить готовность европейского медийного пространства к выборам в Европарламент в мае этого года. Об этом сообщила в среду пресс-служба Еврокомиссии.

"Страны ЕС начинают подготовку к практической проверке готовности своих киберструктур к предстоящим выборам в Европарламент, основанной на тренировочных сценариях инцидентов в медийном пространстве (имеются в виду кампании по распространению фейков или прямой дезинформации - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении ЕК. В пресс-службе Еврокомиссии ТАСС не смогли уточнить, в чем на практике будут заключаться учения, отметив, что этот вопрос "пока находится в стадии проработки".

По словам еврокомиссара по вопросам юстиции, защиты прав потребителя и равенству полов Веры Юровой, "на протяжении последних месяцев и лет европейские выборы становились целью кибератак, манипуляций с информацией, дезинформации и попыток вмешательства со стороны иностранных игроков". "Цель правительств стран ЕС сегодня заключается в создании соответствующих структур, которые бы занимались парированием этих угроз и защищали от них избирателей, гарантируя, чтобы наши граждане обладали достоверной информацией", - заявила она.

Все эти темы эксперты Еврокомиссии и государств Евросоюза обсуждали в среду на втором заседании в Брюсселе экспертной рабочей Группы по сотрудничеству в подготовке европейских выборов. Эта структура занимается разработкой норм ведения предвыборных кампаний, особенно в вопросах прозрачности их финансирования и информационной безопасности.

Еврокомиссия отметила, что члены этой группы обсудили правила пресечения дезинформации, призывов к насилию и разжиганию ненависти. Отдельной темой стало изучение национального законодательства ЕС, которое должно обеспечить прозрачность и контроль за провайдерами соцсетей. ЕК также сообщила, что участники встречи обсуждали возможности сотрудничества госструктур с Европолом для мониторинга информационной составляющей предвыборных кампаний в государствах Евросоюза.

Выборы в Европарламент пройдут 23-26 мая во всех странах Евросоюза, даты варьируются из-за различий в законодательствах этих государств. По их итогам партия - победитель получит право назначить главу Еврокомиссии. На протяжении последних 30 лет ведущей политической группой в Европе оставалась центристская Европейская народная партия. Многие европейские политики опасаются продолжения тенденции роста популярности радикалов и евроскептиков на предстоящих выборах.