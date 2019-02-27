Непризнанное Косово снова подало заявку на вступление в Интерпол

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Власти непризнанного Косова повторно подали заявку на вступление в Международную организацию уголовной полиции (Интерпол). Об этом заявил в среду замминистра внутренних дел в приштинской администрации Изми Зека.

"Косово направило запрос на вступление 31 января этого года. Интерпол подтвердил, что запрос принят. Сейчас есть технические вопросы и политические аспекты, которые предстоит выполнить. Мы верим, что в этом году Косово станет равноправной страной и получит доступ в Интерпол", - заявил Зека радио "Свободная Европа".

20 ноября 2018 года Генеральная ассамблея Международной организации уголовной полиции в Дубае отказалась принять непризнанное Косово в организацию. Против вступления самопровозглашенной республики в организацию проголосовало 51 государство, в том числе Россия, Китай и Испания. За принятие высказались 68 стран, воздержались 16. Для принятия в организацию косоварам необходимо было набрать две трети голосов.

Косовский парламент провозгласил независимость края в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в 2010 году Международный суд ООН признал это решение легитимным. В настоящее время Косово, по версии Белграда, признают около 100 стран, при этом Приштина утверждает, что таких государств 117. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять членов ЕС.