Экс-премьер Испании: Пучдемон знал, что Мадрид не разрешит референдум о независимости

МАДРИД, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший каталонский лидер Карлес Пучдемон знал, что центральное правительство Испании не разрешит проведение референдума о независимости региона. Соответствующее заявление сделал в среду бывший премьер-министр страны Мариано Рахой в ходе дачи свидетельских показаний в Верховном суде (ВС) по делу лидеров сепаратистского движения.

"Испанский народ решает, что такое Испания, а не представители автономных сообществ, - сказал экс-глава кабмина королевства. - Я четко дал понять, что председатель правительства Испании никогда не нарушит конституцию и не посягнет на национальный суверенитет". "Диалог, который предлагал Пучдемон, был "референдум или референдум", - отметил Рахой, занимавший пост премьера в разгар каталонского кризиса.

"Это была исключительная ситуация, как и запуск 155-й статьи [конституции, позволившей ограничить самоуправление региона]", - добавил он. "Ни при каких обстоятельствах я не допускал разговоров о национальном суверенитете", - подчеркнул экс-премьер. По его словам, Пучдемон "четко знал", какова позиция Мадрида по вопросу плебисцита о самоопределении и что Рахой "не разрешит никакого референдума".

Суд по делу лидеров сепаратистского процесса стартовал 12 февраля. Перед ВС предстали 12 фигурантов, в том числе экс-заместитель главы правительства Каталонии Ориол Жункерас, а также бывшие члены кабмина и парламента региона. Ожидается, что слушания продлятся несколько месяцев, а приговор может быть вынесен летом. Прокуратура Испании обвиняет часть проходящих по делу в подстрекательстве к бунту и растрате госсредств и просит для них до 25 лет тюрьмы.

1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.