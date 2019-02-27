Россия и США 26-27 февраля обсудили гражданскую авиацию

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Представители России и США 26-27 февраля обсудили в американской столице вопросы, касающиеся гражданской авиации, в рамках регулярного диалога. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщил представитель Госдепартамента.

"Американские и российские эксперты по вопросам гражданской авиации 26 и 27 февраля встретились в Вашингтоне для обсуждения вопросов гражданской авиации", - отметил он и добавил, что "встречи были частью регулярного диалога [Москвы и Вашингтона] по вопросам гражданской авиации".

Дипломат подчеркнул, что США и Россия "рассмотрели проблемы заинтересованных субъектов из авиационной отрасли" обеих стран. По его словам, консультации прошли "в том же ключе, как ведутся переговоры с другими основными партнерами США в авиационной отрасли".

В Госдепартаменте отметили, что от американской стороны во встрече приняли участие представители внешнеполитического ведомства, министерств транспорта и торговли, а также наблюдатели от частного сектора. "В состав российской делегации вошли представители правительства и отрасли", - отметил дипломат.

На прошлой неделе в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что представители России и США 26-28 февраля проведут в Вашингтоне переговоры по развитию воздушного сообщения между двумя странами.

Предыдущая встреча представителей авиационных властей двух стран прошла в июне 2018 года. Сообщалось, что на ней, в частности, поднимались вопросы транзитных грузоперевозок американских авиакомпаний через воздушное пространство России.

В последнее время в авиасообщении между Соединенными Штатами и Россией существует ряд проблем. В частности, из-за вопроса транзита американских компаний Вашингтон в мае прошлого года ужесточил требования, предъявляемые к трем российским авиакомпаниям - "Аэрофлоту", "Эйрбриджкарго" (входит в группу "Волга - Днепр") и "Якутии".