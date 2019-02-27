Национальная гвардия вмешалась в спор между чавистами и оппозицией в парламенте

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Конфликт между сторонниками президентской Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV) и представителями оппозиции произошел в здании парламента Венесуэлы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Группа членов профсоюза бывших работников аппарата парламента примерно из десяти человек пыталась пройти в зал заседаний, где в среду проходит сессия парламента. Они заявляли о нелегитимности Национальной ассамблеи и требовали от противников правительства придерживаться конституции страны. В коридоре, ведущем к залу заседаний, завязался словесный конфликт.

По наблюдениям корреспондента ТАСС, до применения силы не дошло, но к месту конфликта подошли несколько человек из Национальной гвардии, охраняющей парламент. Им удалось убедить представителей профсоюзов покинуть здание Национальной ассамблеи.

Парламент Венесуэлы проводит в среду заседание без Хуана Гуайдо, который покинул страну 23 февраля. Его место в президиуме остается незанятым. На заседании обсуждаются события 23 февраля, когда оппозиция пыталась доставить в страну грузы с помощью из Колумбии и Бразилии.