Парламент Венесуэлы разрешил Гуайдо остаться за границей до 28 февраля

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Парламент Венесуэлы одобрил просьбу лидера оппозиции Хуана Гуайдо разрешить ему находиться за пределами территории страны на протяжении пяти дней. Письмо Гуайдо к парламенту и принятое решение зачитал в среду на заседании Национальной ассамблеи секретарь парламента.

Как следует из зачитанного обращения Гуайдо, он просит дать ему разрешение находиться за пределами страны на протяжении пяти дней с субботы 23 февраля. Из письма Гуайдо не ясно, каким способом он намерен вернуться в Венесуэлу по истечении этого срока. Пятидневный срок, обозначенный в письме, истекает 28 февраля, в четверг.

Ранее стало известно о том, что Гуайдо намерен на этой неделе посетить Бразилию. По данным газеты Nacional, у венесуэльского политика запланирована встреча с президентом Бразилии Жаиром Болсонару.

23 января Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.