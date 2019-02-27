Экс-адвокат президента США подтвердил, что не имеет никаких данных о сговоре Трампа с РФ

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн подтвердил, что не располагает никакими сведениями, подтверждающими достоверность подозрений по поводу сговора нынешнего президента США с должностными лицами в России в преддверии американских выборов в ноябре 2016 года. Новые показания под присягой на эту тему Коэн дал в среду на слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса.

"Как я указал в своем вступительном слове, я бы не использовал слово "участие в сговоре", - признал Коэн, отвечая на вопросы Дебби Вассерман-Шульц (демократ, от штата Флорида), касающиеся предполагаемого взаимодействия избирательного штаба Трампа с властями России до выборов 2016 года.

"Было ли что-то странное в неоднократном восхвалении президента [России Владимира] Путина [Трампом]? Да. Но я в действительности не уверен, что могу ответить на данный вопрос в плане "сговора", - заявил Коэн.

"Я не являлся частью избирательной кампании [Трампа], не знаю об иных разговорах, которые состоялись у г-на Трампа с другими лицами. Просто есть очень много точек, которые, как кажется, ведут в одном направлении", - добавил бывший адвокат, который в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США.

"Были заданы вопросы насчет того, известно ли мне о прямых свидетельствах того, что г-н Трамп или его избирательная кампания находились в сговоре с Россией. Не известно. Хочу ясно [сказать это]. Тем не менее у меня есть свои подозрения", - говорится в тексте вступительного слова Коэна.

Бывший адвокат главы администрации США также утверждал, что "желание г-на Трампа одержать победу" на выборах в 2016 году "заставило бы" его "работать с кем угодно".