Сенатор США призвал сохранять санкции в отношении КНДР до полной денуклеаризации

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Санкции в отношении КНДР должны сохраняться до тех пор, пока Пхеньян не завершит демонтаж своих ядерных вооружений. Такое мнение высказал в среду в интервью телекомпании NBC сенатор Кори Гарднер (республиканец от штата Колорадо).

"Администрация США должна совершенно недвусмысленно заявить Пхеньяну о том, что американские и международные санкции будут отменены лишь тогда, когда будут полностью демонтированы все незаконные программы создания вооружений", - подчеркнул Гарднер, занимающий пост председателя подкомитета сенатского комитета по иностранным делам.

Со своей стороны бывший командующий американским контингентом в Южной Корее генерал в отставке Винсент Брукс выразил сомнение в том, что Пхеньян готов пойти на полный демонтаж своей ядерной программы. "Есть ли у северокорейского лидера достаточно уверенности для того, чтобы полностью отказаться от этих программ? - задался он вопросом в интервью NBC. - Нет. Потребуется время на то, чтобы установить необходимое для такого шага доверие, и такие шаги должны привести в конечном счете к окончательной, поддающейся проверке денуклеаризации Корейского полуострова".

Джеффри Льюис, эксперт из Центра исследований проблем ядерного нераспространения имени Джеймса Мартина, в интервью NBC выразил уверенность в том, что лидер КНДР готов к шагам, направленным на улучшение отношений с США, но выразил сомнение в полной денуклеаризации Корейского полуострова. "Думаю, северокорейцы готовы обсуждать вопрос об улучшении отношений, - заявил он. - Они готовы прекратить испытания и перестать обсуждать этот вопрос, но они не готовы согласиться на отказ от таких вооружений".