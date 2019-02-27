Исполнительный вице-президент Венесуэлы обсудит с Лавровым обстановку в стране

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес обсудит 1 марта в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым преодоление попыток развязать войну в республике. Об этом журналистам в среду заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса.

"Она собирается встретиться с министром Лавровым. Конечно, [будет разговор] о ситуации в Венесуэле, координации действий, чтобы предотвратить любые попытки развязать войну против Венесуэлы и защитить принципы ООН вместе с Россией, а также о совместных проектах", - отметил министр.

Отвечая на вопрос о возможности запроса Каракасом военной помощи со стороны Москвы, Арреаса подчеркнул, что военно-техническое сотрудничество между странами играет очень важную роль. "Оно будет развиваться и в будущем", - добавил он.