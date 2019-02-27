Участники контактной группы обсудят дату нового перемирия в режиме видеоконференции

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе обсудят дату "весеннего перемирия", которую Киев не согласовал на встрече в Минске в среду, в режиме видеоконференции. Об этом заявила министр иностранных дел провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.

"Благодаря общим усилиям других участников контактной группы удалось подвести украинских переговорщиков к необходимости переподтверждения введенного ранее режима прекращения огня перед женским международным праздником. Со стороны ОБСЕ было предложено провести внеочередную встречу в режиме видеоконференции, на которой уточнить дату введения весеннего перемирия", - приводит ее слова внешнеполитическое ведомство республики в Telegram-канале.

Ранее в среду координатор ОБСЕ в подгруппе по безопасности предложил объявить новое "весеннее перемирие" в Донбассе. Однако украинская сторона в ходе переговоров отказалась согласовывать инициативу ОБСЕ о "весеннем перемирии" с 6 марта.