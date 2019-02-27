Экс-адвокат Трампа отверг предположения о наличии компромата на президента США

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн отверг предположения о существовании неких компрометирующих нынешнего президента США материалов, в том числе на видео.

На состоявшихся в среду слушаниях в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США у Коэна поинтересовались, известно ли ему о каких бы то ни было действиях Трампа, которые могли бы сделать главу американской администрации уязвимым для шантажа в США или других странах. "Мне не известно, нет", - ответил Коэн.

Далее у него спросили, располагает ли он данными о существовании каких-то видеозаписей, которые позволяют шантажировать Трампа. "Я на протяжении долгого времени слышал об этих записях, многие люди контактировали со мной [на эту тему] в течение [нескольких] лет, у меня нет оснований считать, что эта запись существует", - заявил Коэн.

Интернет-издание BuzzFeed в начале 2017 года опубликовало так называемое секретное досье о якобы осуществлявшемся Москвой сборе компромата на Трампа до избрания его президентом США. В досье утверждалось, что Москва обладает информацией, выставляющей Трампа в неприглядном свете. Сам республиканец называл досье фальшивкой и примером "тотальной политической охоты на ведьм". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял ранее, что в Кремле тему якобы имеющегося у Москвы компромата на Трампа считают закрытой, так как подобные фальшивки не заслуживают внимания.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимается с мая 2017 года спецпрокурор Роберт Мюллер и аппарат правительственных юристов. Трамп и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Переписка демократов

Трамп в преддверии президентских выборов 2016 года знал, что похищенная у Демпартии США дискредитирующая ее конфиденциальная рабочая переписка будет обнародована, добавил Коэн.

Вопрос о том, знал ли нынешний американский лидер о том, что организация WikiLeaks выложит в открытый доступ оказавшиеся в ее распоряжении письма демократов, Коэну задала Дебби Вассерман-Шульц. Эта законодатель от штата Флорида была главой Национального комитета Демократической партии в то время, когда WikiLeaks обнародовала упомянутую переписку.

"Я не могу ответить просто "да" или "нет". У него [Трампа] имелось заблаговременное уведомление о том, что будет вброс писем, отправленных по электронной почте. Однако я ни разу не слышал конкретно, о чем говорится в этих письмах", - сказал Коэн. В декабре 2018 года он был приговорен к трем годам тюремного заключения за серию преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США.

Как при этом уточнил бывший адвокат Трампа, он имеет в виду именно то, что республиканцу было заранее известно о неизбежности обнародования переписки демократов. "Да, это то, что я заявляю в тексте своего [подготовленного к нынешним слушаниям] вступительного слова", - подчеркнул Коэн.

При этом юрист, лишившийся на днях лицензии адвоката, признал, что не слышал о приказании Трампа политтехнологу Роджеру Стоуну, одному из его ближайших доверенных лиц, вступить в контакт с WikiLeaks, чтобы организовать утечку переписки демократов в "стратегически выгодное" для республиканцев время избирательной кампании 2016 года. "Мне о таком не известно", - заявил Коэн. Он охарактеризовал Стоуна, которому в конце января аппарат спецпрокурора Роберта Мюллера предъявил обвинения по семи пунктам, в том числе в даче ложных показаний и оказании давления на свидетеля, как "свободного агента", действовавшего в 2016 году фактически по своему усмотрению.

Вассерман-Шульц напомнила, что, по словам Стоуна, он никогда не беседовал с Трампом о WikiLeaks. "Как мы можем подтвердить достоверность изложенных вами сведений?" - поинтересовалась законодатель у Коэна. "Не знаю. Подозреваю, что аппарат спецпрокурора [Мюллера] и другие правительственные ведомства обладают информацией, которую вы стремитесь получить", - ответил Коэн.