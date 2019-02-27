Экс-адвокат Трампа отказался не извлекать выгоду из разгоревшегося вокруг него скандала

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн отказался брать на себя обязательство не извлекать личные выгоды, прежде всего финансовые, из разгоревшегося вокруг него скандала.

Вопрос о доверии к информации, которую излагает Коэн, и его репутации неоднократно был затронут на состоявшихся в среду слушаниях с его участием в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США. Эти слушания были инициированы имеющей большинство в нижней палате Конгресса Демократической партией и, по мнению целого ряда вашингтонских аналитиков, приурочены ко второй личной встрече президента-республиканца Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном - для отвлечения внимания от крупных и потенциально выигрышных внешнеполитических шагов Белого дома.

В декабре 2018 года Коэн был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. Коэн в связи с этим предпринимает активные попытки представить себя в качестве жертвы, заявляя, что лишь выполнял распоряжения Трампа, на которого работал с 2007 года.

Республиканцы в том числе поинтересовались на слушаниях у Коэна, готов ли он взять на себя обязательство не заключать контракты на написание книг или съемки в фильмах по следам нынешнего скандала, отказавшись таким образом от попыток получить крупные денежные вознаграждения. "Можете ли вы взять на себя под присягой обязательство не добиваться получения контракта на подготовку книги?" - спросила у юриста, которого во вторник лишили адвокатской лицензии, одна из законодателей от Республиканской партии. "Я не буду этого делать. Нет", - ответил Коэн.

Аналогичным образом он отреагировал на вопросы о возможности добиваться впоследствии контракта на выступление на крупном американском телеканале в качестве комментатора по своему делу или предпринимать попытки быть избранным на какой-либо пост в родном штате Нью-Йорк.