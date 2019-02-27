Экс-адвокат Трампа заявил, что обсуждал слушания в Конгрессе с Демократической партией

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что обсуждал слушания в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей с членами Демократической партии, в том числе с председателем спецкомитета по разведке нижней палаты Конгресса Адамом Шиффом.

По его словам, он и Шифф "обсуждали темы, которые должны быть затронуты на слушаниях". Коэн также заявил, что семь раз контактировал с аппаратом спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущего расследование приписываемого РФ вмешательства в президентские выборы. С этими заявлениями он выступил во время слушаний в Конгрессе в среду.

На них адвокат Трампа охарактеризовал нынешнего главу Белого дома как расиста, афериста и обманщика.

Экс-адвокат Трампа в декабре 2018 года был приговорен к трем годам тюремного заключения за ряд преступлений, включая уклонение от уплаты налогов, нарушение правил финансирования предвыборной кампании, махинации в банковской сфере и предоставление ложных сведений финансовым органам США. Нарушение правил финансирования выразилось в нецелевом использовании средств, собранных республиканцами на предвыборную борьбу. Их часть была выплачена за молчание двум женщинам, утверждающим, что Трамп в прошлом вступал с ними во внебрачную связь. Речь идет об экс-порноактрисе Стефани Клиффорд и бывшей фотомодели Карен Макдугал.

Коэн утверждает, что Трамп лично распорядился о выплатах и при этом осознавал незаконность своих действий. Хозяин Белого дома все это отрицает. В декабре 2018 года член юридического комитета нижней палаты Конгресса Джерролд Надлер заявил, что законодатели вправе начать процедуру импичмента в отношении президента, если будет доказано, что тот дал такое указание Коэну.