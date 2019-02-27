Постпред США объяснил разное отношение Вашингтона к Венесуэле и КНДР

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд объяснил на состоявшейся в среду в Женеве встрече с прессой, почему его страна по-разному относится к Каракасу и Пхеньяну. По его словам, в случае с Венесуэлой речь идет о стране, из которой "бежали миллионы людей", тогда а случае с КНДР, с лидером которой Ким Чен Ыном встречается 28 февраля в Ханое президент США Дональд Трамп, - о надежде на процесс денуклеаризации Корейского полуострова.

Журналистка из Германии задала Вуду вопрос о том, почему США решительно критикуют "венесуэльский режим", считая его "нерепрезантативным", но в то же время президент Трамп встречается с представителем "еще одной страны, где правительство не представляется репрезентативным?" "В чем причина этих двойных стандартов? Связано ли это с расстоянием, размером государств, наличием ресурсов - почему такой разный взгляд на эти две страны?"- спросила корреспондент. В ответ Вуд сказал, что речь идет "о разной динамике и разных ситуациях", добавив: "Мы говорим о разных вещах".

"Президент Трамп встречается с председателем Кимом, и мы надеемся на продвижение процесса денуклеаризации, - отметил постпред - Проблема же с Венесуэлой состоит в том, что оттуда бегут миллионы людей".

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейским саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.