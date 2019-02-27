Британские парламентарии согласились проголосовать об отсрочке Brexit

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Парламент Великобритании согласился на предложение премьер-министра Терезы Мэй проголосовать о возможности Brexit без сделки с ЕС и необходимости переноса сроков выхода страны из Евросоюза. В ходе состоявшегося в среду вечером голосования о поправках к биллю о Brexit депутаты поддержали соответствующую инициативу 502 голосами против 20.

По плану Мэй

Поддержанная всеми кроме самых ярых евроскептиков поправка, которую внесла депутат оппозиционной Лейбористской партии Иветт Купер, содержит фактически те же предложения, с которыми накануне в Палате общин выступила Мэй. Глава правительства сообщила, что депутаты 12 марта проведут повторное голосование о сделке с Брюсселем, но, если они повторят январский демарш и вновь отвергнут соглашение, то 13 марта получат возможность проголосовать за то, чтобы Великобритания не могла покинуть ЕС без сделки. Если же они примут решение, исключающее возможность "развода" по жесткому сценарию, то 14 марта смогут проголосовать по теме "короткой и ограниченной по времени отсрочки" переговоров, то есть фактического переноса Brexit на более поздний срок.

Без формального голосования депутаты также поддержали внесенное правительством предложение одобрить продолжение переговоров с Брюсселем о Brexit. Единогласно принята поправка депутата от Консервативной партии Альберту Кошты, предложившего гарантировать права проживающих на территории Великобритании граждан ЕС и живущих в 27 странах Евросоюза британцев даже в том случае, если "развод" произойдет без сделки.

Второй референдум?

В ходе вечернего голосования парламентарии с перевесом в 83 голоса отвергли поправку Лейбористкой партии, предлагавшей пересмотреть соглашение о Brexit для сохранения членства Великобритании в таможенном союзе ЕС. После разгромного поражения теневой "министр по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кир Стармер заявил, что теперь партия намерена внести на рассмотрение парламента или поддержать поправку о проведении второго референдума о Brexit.