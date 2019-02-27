Закон о запрете россиянам быть наблюдателями на выборах вступил в силу на Украине

КИЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Запрет россиянам наблюдать за выборами на Украине в четверг введен в действие. Соответствующий закон, опубликованный накануне в парламентской газете "Голос Украины", вступил в силу.

Верховная рада 7 февраля законодательно запретила гражданам РФ быть официальными наблюдателями как лично, так и в составе международных организаций на президентских, парламентских или местных выборах. В законе указано, что он вступает в силу на следующий день после официального опубликования в прессе.

26 февраля документ был подписан президентом Украины Петром Порошенко.

Ранее действующий глава наблюдательной миссии Бюро демократических институтов и прав человека (БДИПЧ) ОБСЕ Питер Тейлор указал, что позиция Украины в отношении наблюдателей от Российской Федерации не отвечает принципам организации. Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер также заявлял о необходимости допуска наблюдателей РФ на выборы главы государства.

Очередные выборы президента Украины назначены на 31 марта. Выборы депутатов Верховной рады, согласно закону, должны состояться в последнее воскресенье октября, то есть 27 октября текущего года.