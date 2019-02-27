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Второй саммит США — КНДР

СМИ: Ким Чен Ын и Трамп провели серьезные и глубокие переговоры

Лидеры США и КНДР обменялись серьезными и глубокими мнениями, сообщило ЦТАК

ПХЕНЬЯН, 28 февраля. /ТАСС/. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп провели в Ханое содержательную дискуссию, чтобы добиться значительных результатов. Об этом сообщило в четверг Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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"Они [лидеры КНДР и США] обменялись серьезными и глубокими мнениями, чтобы произвести всеобъемлющие и эпохальные результаты встречи, которые могли бы оправдать ожидания всего мира относительно успеха саммита ", - отмечается в сообщении ЦТАК.

Лидеры КНДР и США начали в среду второй в истории двух стран саммит, выразив надежду на достижение успеха. Встреча прошла в старейшей в Ханое гостинице Sofitel Legend Metropole. В ее ходе Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР. По окончании совместного ужина Трамп написал на своей странице в Twitter, что провел великолепную встречу с Ким Чен Ыном и с нетерпением ждет возобновления дискуссий в четверг.

Теги
СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, ДональдВторой саммит США — КНДР
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