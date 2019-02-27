NBC: США смягчили требования к КНДР о раскрытии сведений о ядерной и ракетной программах

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа отказалась от планов требовать от Пхеньяна на саммите США - КНДР предоставления подробной информации о ядерной и ракетной программах. Об этом сообщил в среду телеканал NBC .

По словам его источников, участники консультаций с американской стороны "более не требуют от Северной Кореи согласия на предоставление полного отчета о ее программах создания ядерного оружия и баллистических ракет" непосредственно во время саммита в Ханое.

Ранее Вашингтон заявлял, что встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына будет посвящена в том числе этому вопросу. Так, в ноябре 2018 года вице-президент США Майкл Пенс сообщил, что саммит будет посвящен разработке плана денуклеаризации Корейского полуострова. Одним из элементов этого он назвал предоставление Пхеньяном перечня его ядерных объектов и ядерного оружия.

Источники телеканала отметили, что пока одной из ключевых тем на консультациях в Ханое были ядерные объекты в Йонбене. Как сообщается в материале, администрация Трампа "надеется на значимые уступки" со стороны Пхеньяна по этому вопросу, однако "неясно, могут ли США предложить в обмен что-то такое, на что Ким Чен Ын согласится". "Северная Корея рассчитывает на ослабление санкций, а официальные лица США рекомендовали президенту не идти на этот шаг на данном этапе переговорного процесса", - констатирует телеканал.

Трамп и Ким Чен Ын начали в среду второй в истории американо-северокорейским саммит, выразив надежду на достижение успеха. Лидер КНДР заявил, что Пхеньян и Вашингтон вместе преодолевают недоверие и проблемы, а президент США пообещал реализовать имеющийся, по его словам, безграничный экономический потенциал КНДР.