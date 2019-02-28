Лидер Южной Кореи объявит новый план экономического сотрудничества с КНДР

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 1 марта объявит о планах дальнейшего экономического сотрудничества с КНДР. Об этом сообщил в четверг агентству Yonhap неназванный представитель южнокорейской администрации.

По его словам, объявление будет приурочено к отмечающейся в пятницу сотой годовщине Первомартовского движения за независимость. В своей речи Мун Чжэ Ин расскажет о перспективах развития Корейского полуострова, сфокусировавшись главным образом на экономической составляющей в межкорейских отношениях, отметил источник.

Ранее на этой неделе президент в ходе совещания со своими ближайшими помощниками сообщил, что намерен начать подготовку к так называемому новому режиму на Корейском полуострове. "Это переход от войны и противостояния к миру и сосуществованию, от идеологического раскола к экономическому процветанию", - заявил Мун Чжэ Ин.

Выступление состоится на следующий день после завершения саммита лидеров КНДР и США, который проходит 27-28 февраля во Ханое. Предполагается, что на ней обсуждается широкий круг вопросов, связанных с денуклеаризацией Корейского полуострова и нормализацией обстановки в этом районе.

Первомартовское движение ставило задачу освободить Корею от японской оккупации. 1 марта 1919 года 33 корейских патриота зачитали в Сеуле декларацию независимости. Это событие положило начало массовым протестам и акциям неповиновения, продолжавшимся еще год.