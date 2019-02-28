Все северокорейские журналисты на саммите КНДР — США передвигаются с кортежем Ким Чен Ына

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Все северокорейские журналисты на саммите КНДР - США в Ханое изолированы от своих зарубежных коллег и передвигаются исключительно в кортеже лидера страны Ким Чен Ына. Как в четверг сообщает корреспондент ТАСС, ни один из представителей СМИ КНДР не освещает события из пресс-центра, аналогичная ситуация была во время сингапурского саммита и межкорейского саммита в Пханмунчжоме.

Журналистам КНДР принадлежит эксклюзивное право на фотографирование Ким Чен Ына вне открытых площадок саммита. В частности, они публикуют снимки с внутренних совещаний Ким Чен Ына c участниками его делегации в их резиденции - отеле Melia Hanoi. Тележурналисты обычно снимают движение автоколонны северокорейского лидера из люка одного из внедорожников кортежа или с его подножки.

Во Вьетнаме нет постоянно аккредитованных журналистов северокорейских СМИ. Получить информацию о том, планирует ли делегация КНДР в стране организовать пресс-конференцию по итогам саммита, не представляется возможным - северокорейское посольство в Ханое на протяжении трех последних дней остается недоступным для связи.

В четверг в старейшей гостинице Ханоя Sofitel Legend Metropole начался второй день саммита КНДР - США. К настоящему времени Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели встречу тет-а-тет, которая длилась более получаса, и перешли к переговорам в расширенном составе.