NBC: в США самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за проблем с дыханием у пассажиров

ТАСС, 28 февраля. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием из-за постороннего запаха на борту. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. Как отмечает телеканал, 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.

По информации NBC, источник запаха идентифицировать не удалось.

"Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки", - отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.

На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.