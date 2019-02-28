{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NBC: в США самолет Alaska Airlines экстренно сел из-за проблем с дыханием у пассажиров

По данным телеканала, 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне

ТАСС, 28 февраля. Самолет авиакомпании Alaska Airlines совершил в ночь на четверг экстренную посадку после того, как пассажиры рейса пожаловались на проблемы с дыханием из-за постороннего запаха на борту. Об этом в четверг сообщил телеканал NBC.

По его данным, самолет летел из Чикаго в Сиэтл. Как отмечает телеканал, 12 пассажиров пожаловались на странный запах в салоне и затруднение дыхания.

По информации NBC, источник запаха идентифицировать не удалось.

"Самолет снят с эксплуатации и ожидает проверки", - отметил представитель аэропорта Патрик Хоган.

На борту лайнера находились 144 человека, отмечает телеканал.

Теги
США
Синдзо Абэ не исключил своего переизбрания премьером Японии на четвертый срок
Его нынешние полномочия истекают в сентябре 2021 года
Читать полностью