Помпео: США на переговорах с КНДР не смогли получить то, чего хотели

США на переговорах с КНДР не смогли получить того, чего хотели - Помпео.
США и КНДР сделали большой шаг к реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре - Помпео.
Помпео позитивно оценивает прогресс, достигнутый лидерами США и КНДР, но сожалеет, что не удалось достичь большего.
Ким Чен Ын был не готов выполнить требования США - Помпео.
США и КНДР продолжат переговоры по денуклеаризации - Помпео.
Демонтажа объекта в Йонбене недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы КНДР - Помпео.
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