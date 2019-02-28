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Второй саммит США — КНДР

Помпео: США на переговорах с КНДР не смогли получить то, чего хотели

Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео AP Photo/Susan Walsh
Описание
Президент США Дональд Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео
© AP Photo/Susan Walsh

США на переговорах с КНДР не смогли получить того, чего хотели - Помпео.

США и КНДР сделали большой шаг к реализации договоренностей, достигнутых ранее в Сингапуре - Помпео.

Помпео позитивно оценивает прогресс, достигнутый лидерами США и КНДР, но сожалеет, что не удалось достичь большего.

Ким Чен Ын был не готов выполнить требования США - Помпео.

США и КНДР продолжат переговоры по денуклеаризации - Помпео.

Демонтажа объекта в Йонбене недостаточно для ликвидации ракетно-ядерной программы КНДР - Помпео.

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СШАКНДРКим Чен ЫнТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Второй саммит США — КНДР
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