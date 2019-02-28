Китай выразил надежду на продолжение диалога КНДР и США

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китай надеется на продолжение диалога между КНДР и Соединенными Штатами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове ради обеспечения стабильности в регионе. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

"Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат диалог, проявляя друг к другу уважение и способствуя поддержанию стабильности на Корейском полуострове <…> Китай будет прилагать усилия, оказывать этому процессу конструктивное содействие", - отметил Лу Кан, выступая на регулярном брифинге.

В четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США. Стороны так и не смогли достичь консенсуса, договорившись в будущем продолжить диалог.