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Второй саммит США — КНДР

Китай выразил надежду на продолжение диалога КНДР и США

Официальный представитель МИД КНР Лу Кан отметил, что китайская сторона будет этому способствовать

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Китай надеется на продолжение диалога между КНДР и Соединенными Штатами по урегулированию ситуации на Корейском полуострове ради обеспечения стабильности в регионе. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Лу Кан.

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"Мы надеемся, что заинтересованные стороны продолжат диалог, проявляя друг к другу уважение и способствуя поддержанию стабильности на Корейском полуострове <…> Китай будет прилагать усилия, оказывать этому процессу конструктивное содействие", - отметил Лу Кан, выступая на регулярном брифинге.

В четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США. Стороны так и не смогли достичь консенсуса, договорившись в будущем продолжить диалог.

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СШАКНДРКитайВторой саммит США — КНДР
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