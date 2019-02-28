Трамп покинул Вьетнам после завершения саммита с Ким Чен Ыном

ХАНОЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг вылетел из Ханоя, где проходили его двухдневные переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, передает корреспондент ТАСС.

Согласно распространенному ранее Белым домом расписанию, американский лидер возвращается в Вашингтон.

Вылет самолета президента США из Ханоя был задержан на некоторое время из-за сломавшегося трапа. Его были вынуждены вручную откатить около 10 сотрудников Секретной службы США

В четверг в Ханое завершился двухдневный саммит КНДР и США. Стороны отказались от подписания совместного документа, договорившись продолжить диалог. График мероприятий был существенно изменен - лидеры двух государств отказались от совместного рабочего обеда. Подписания итоговой декларации, которая по данным источника ТАСС в местных дипломатических кругах должна была получить название "Ханойская декларация", также не произошло.

В связи с этим пресс-конференция Дональда Трампа состоялась почти на два часа раньше запланированного. Отлет американского президента из Вьетнама также произошел значительно раньше предполагавшегося.